Profilierung am Standort Selgros feilt am Frischeauftritt

Selgros feilt am Frischeauftritt

Profilierung am Standort

Am Standort Stuttgart-Feuerbach hat Großhändler Selgros sein Ladenkonzept weiterentwickelt und schärft mit neuen Angebotsbausteinen sein Frischeprofil. Ein Bistro und eine Fischstation von Partner Frischeparadies am Ladenausgang sprechen sowohl Profikunden als auch Endverbraucher an.

Dry Aged Beef, Kräutergewächshaus, Fisch und Meeresfrüchte von Frischeparadies