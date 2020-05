Rabattaktion Rewe dankt Gesundheits-Helden mit Preisnachlässen

Dankespromotions kommen in der Corona-Krise gut an. So zollt Rewe den Mitarbeitern von Kliniken, Altenheimen und Rettungsdiensten mit einem Einkaufsrabatt von 5 Prozent Respekt.

Nach Vorteilen im Lieferdienst startet Rewe für Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen eine neue Danke-Aktion. Als Anerkennung für ihren "unermüdlichen Einsatz" bekommen die "Corona-Helden" ab dem heutige