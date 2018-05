Ranking Shopping-Center in einigen Bundesländern auf dem Vormarsch

Shopping-Center in einigen Bundesländern auf dem Vormarsch

Der Erfolg von Shopping-Centern in Deutschland ist heutzutage abhängig von einem bunten Mix an Mietern. Dabei führt kein Weg an einem reichhaltigen gastronomischen Angebot vorbei. Das zeigt eine aktuelle EHI-Studie. Drei Bundesländer als Standort für Shopping-Center-Betreiber besonders attraktiv.

Ein erfolgreiches Shopping-Center ist abhängig von vielen Kunden mit h