Ranking Top 25 Einkaufsstraßen Deutschland 2018 (JLL)

Die Zeil in Frankfurt hat ihren Titel als meistbesuchte Shoppingmeile des Landes verteidigt: 14.390 Passanten flanieren in der Stunde durch das Shopping-Herz der Hessenmetropole. Im JLL-Ranking der Top-Einkaufsstraßen in Deutschland liegen knapp dahinter die Kaufingerstraße und die angrenzende Neuhauser Straße in München.