Real-Deal Investor SCP rechnet mit weniger als 30 Schließungen

Metro-Chef Olaf Koch stimmt in einem Brief an Real-Mitarbeiter darauf ein, dass der Verkaufsprozess der Märkte noch andauern könnte. Er rechnet mit einem Abschluss bis Mitte des Jahres. Investor SCP geht davon aus, dass die Zahl der Schließungen bei unter 30 Häusern liegen wird.

Metro-Chef Olaf Koch hat in einem Brief an die Real-Mitarbeiter angekündigt, dass die Abgabe de