Real Markthalle Braunschweig Format im Konjunktiv

Die Markthalle in Braunschweig zeigt, was ein Käufer aus Real machen könnte – wenn er dafür hohe Investitionen stemmen wollte. In sich ist das Konzept stimmig und überzeugend, doch die weitere Umsetzung ist äußerst ungewiss.

Viele Faktoren stellen das Konzept in Frage: Findet sich ein Käufer für das schwächelnde SB-Warenhaus Real? Wenn ja, wer wi