Rekordumsatz Schwarz-Gruppe knackt die 100-Mrd.-Euro-Marke

Die Schwarz-Gruppe kann erstmals in der Unternehmensgeschichte einen Umsatz von mehr als 100 Mrd. Euro einfahren. Dabei treibt erneut Lidl das Wachstum an. Für Kaufland kündigt Schwarz-Chef Klaus Gehrig neue Strukturen an.

Erstmals in der Firmengeschichte hat die Schwarz-Gruppe die Marke von 100 Mrd. Euro Umsatz überschritten. Der Konzern schloss das Geschäftsjahr 2018/19 mit ei