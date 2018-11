Rewe Dornseifer in Much Finetuning auf hohem Niveau

Rewe Dornseifer in Much

In der knapp 15.000 Einwohner zählenden Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis führt die Händlerfamilie Dornseifer ihren zweitstärksten Markt. Damit das so bleibt, hat sie den Standort von Grund auf renoviert und das Frische- und Convenienceprofil nochmals geschärft.

Frische-Convenience, Eigenproduktion, Marktgastronomie – diese Trendthemen packen derzeit viele Leben