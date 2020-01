Rewe Gawdi in Lüdinghausen Pole Position für Frische

Rewe Gawdi in Lüdinghausen

Gemeinsam mit Rewe Dortmund setzt Kaufmann Jimmy Gawdi in seinem Markt in Lüdinghausen das neue Konzept "Marktplatz der Frische" um. Dabei sind die Bedientheken direkt am Eingang platziert. Zudem profiliert sich der Händler mit viel Hausmannskost von Hofläden aus der Region.

Weitläufig, modern, persönlich – das ist der zweite Markt von Rewe-Kaufmann Jimmy Gawdi. Scho