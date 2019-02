Rewe in Mainz Anker-Markt am Rhein

Anker-Markt am Rhein

Rewe in Mainz

Rewe trumpft in Mainz mit einem innovativen Partnermarkt auf. Der Neubau am Zollhafen ist sowohl der größte Rewe in der Landeshauptstadt als auch die bislang größte selbstständig betriebene Fläche mit 2020-Konzept. Kauffrau Semai Akale setzt auf Frische, Regionalität und Spezialitäten.

Die Rewe-Region Mitte betreibt etwa 540 Märkte. Ein Standort mit e