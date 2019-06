Rocket-Internet-Beteiligung Global Fashion Group plant Börsengang

Die Rocket-Internet-Beteiligung Global Fashion Group verspricht sich vom Börsengang Einnahmen von rund 300 Mio. Euro. Mit dem Geld will der Mode-Händler in weiteres Wachstum wie etwa in die Gewinnung von Neukunden investieren.

