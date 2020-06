Rückzug Tesco verkauft Märkte in Polen

Tesco verkauft Märkte in Polen

Der britische Lebensmittelhändler Tesco verkauft den größten Teil seines kriselnden Polen-Geschäfts an die dänische Salling Group. Insgesamt geht es um 301 Standorte.

Der britische Lebensmittelhändler Tesco kommt mit seinem Rückzug aus Polen voran. Wie Tesco mitteilt, werden 301 Filialen in Polen von der dänischen Salling Group A/S, zu der auch der in Deuts