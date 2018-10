Russischer Discounter TS Markt will als Centwelt starten

TS Markt will als Centwelt starten

TS Markt, die deutsche Tochter des sibirischen Discounters Torgservis, gibt Gas und will in Deutschland noch in diesem Jahr den ersten Standort eröffnen. Der Russe Andrei Ganus soll das hiesige Geschäft unter dem Logo Centwelt leiten.

Die in Berlin ansässige TS Markt GmbH will offenbar mit dem Vertriebslogo "Centwelt" und dem Werbeslogan "Jeden Tag Tiefstpreise" sein Deutschlanddeb&u