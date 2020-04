Russischer Harddiscounter Mere expandiert weiter

Der Harddiscounter eröffnet eine neue Filiale in Deutschland und erschließt weitere Märkte in Europa. In Russland steigt der Händler in die Top 10 im LEH auf. Nur Marktführer X5 Retail Group und Magnit können schneller expandieren. Die Coronakrise wird die positive Entwicklungsdynamik verstärken.

Der russische Harddiscounter Mere hat eine weitere Filiale in Deuts