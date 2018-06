Russischer Lebensmittelhandel Helden jenseits des Urals

Russland ist ein riesiges Land, das für Schwarz-Weiß-Malereien nicht taugt. Die Einzelhandelslandschaft verändert sich in rasanter Weise. Dabei geben aber nicht nur X5 Group und Magnit den Ton an. In den Weiten Sibiriens drücken andere aufs Tempo.

Im Bild, das in Westeuropa von Russland gezeichnet wird, dominieren oft die Schwarz-Weiß-Töne. Vielleicht ist es die Komp