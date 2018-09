SB-Warenhäuser Metro will sich von Real trennen

Metro will sich von Real trennen

Die Geschäfte bei Real liefen schon länger nicht mehr rund. Dennoch zeigte sich Metro-Chef Olaf Koch zuletzt überzeugt, man werde die Kurve kriegen. Nun kommt die Trennung.

Der Handelskonzern Metro will sich von seiner SB-Warenhaus-Tochter Real trennen. Metro soll sich künftig ganz auf sein Großhandelsgeschäft konzentrieren, wie der MDax-Konzern am Donnerstagabend in