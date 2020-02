Sars-CoV-2 Ansteckend

Das Coronavirus infiziert die Wirtschaft. Leere Regale in Italien, erste Vorratskäufe in Deutschland. Messen werden verschoben, Dienstreisen abgesagt. Die Unsicherheit wächst.

Jan Esser und seine Mannschaft sind seit 7 Uhr im Ausnahmezustand. "Die Leute kaufen bis zum Gehtnichtmehr", sagt der Kaufmann, der in Erkelenz einen Edeka-Markt betreibt. In ebenjener Stadt, in der am Dienstag ein