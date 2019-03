Schreiben an Geschäftsführung Unmut bei Aral-Pächtern nach Umstellung auf Rewe wächst

Schreiben an Geschäftsführung

Nach dem Wechsel zu Rewe beschweren sich Aral-Pächter, dass die angekündigten besseren Einkaufskonditionen nicht bei ihnen ankommen. Ihren Unmut haben einige Tankstellenbetreiber in einem Brief an die Geschäftsführung geäußert.

Nach der Umstellung auf Rewe als Lebensmittel-Lieferant wächst bei den Aral-Tankstellenbetreibern die Unzufriedenheit. Pächter bekl