Schwarz-Gruppe Unternehmer Dieter Schwarz wird 80

Der Unternehmer Dieter Schwarz zählt zu den Erfolgreichsten seines Fachs. Die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören, ist in seiner Ägide zum größten Lebensmittelhändler der Welt in Privathand aufgestiegen. Am kommenden Dienstag feiert Schwarz seinen 80. Geburtstag. Noch immer hält er im Hintergrund die Fäden zusammen.

Wenn Dieter Schwarz, der Gr&u