Schwarz-Tochter Kaufland holt Ex-Myer-Chef an Bord

Kaufland holt Ex-Myer-Chef an Bord

Kaufland hat sich Verstärkung aus Australien an Bord geholt. Der ehemalige CEO der australischen Handelsgruppe Myer steht seit Februar in den Diensten des Großflächendiscounters und verantwortet in der deutschen Zentrale die Bereiche internationaler Einkauf und Beschaffung.

Vor gut einem Jahr hatte Richard Umbers als CEO beim australischen Händler Myer abgedankt - jetzt