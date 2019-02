Sharing Economy Ikea testet Miet-Möbel in der Schweiz

Ikea testet Miet-Möbel in der Schweiz

Ikea startet versuchsweise ein Leasing-Angebot für Büromöbel. Zunächst nur in der Schweiz will der schwedische Möbelhändler erpoben, ob die Vermietung von Mobiliar dabei helfen kann, das zuletzt verringerte Umsatzwachstum zu kompensieren.

Der schwedische Einrichtungshändler Ikea will in der Schweiz schon ab diesem Monat Büromöbel an Unternehmen vermieten