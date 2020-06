Shopping an der Grenze Fehlende Schweizer Einkaufstouristen sorgen für Minus im Handel

Shopping an der Grenze

Wegen der Corona-Krise können Schweizer Einkaufstouristen seit März nicht mehr so einfach in der deutschen Grenzregion einkaufen. Für Einzelhändler in Baden-Württemberg bedeutet das zum Teil massive Umsatzeinbußen, viele fürchten um ihre Existenz.

Schweizer Einkaufstouristen bringen normalerweise Schwung in den Handel in Süddeutschland – doch seit