Silvesterkampagne Aldi gibt "Dinner for One"

Aldi gibt "Dinner for One"

Aldi Nord und Aldi Süd lassen den TV-Klassiker "Dinner for One" auferstehen. In einem neuen Spot der Discount-Schwestern werben Butler und Hausherrin zu Silvester für das Sortiment des Händlers.

Aldi schickt seine zu Weihnachten gestartete Klassiker-Kampagne zu Silvester in die Verlängerung: Der Fernsehklassiker "Dinner for One" aus dem Jahr 1961 wurde neu in Szene gesetzt, meld