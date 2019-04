Smarte Bons Kaufland testet digitale Pfandbons

In Süddeutschland wagt Kaufland etwas Neues: Der Großflächendiscounter testet dort den "Smartbon", einen digitalen Leergutzettel. In zwölf Filialen können Kunden diesen per App generieren und einlösen.

Der Großflächendiscounter Kaufland testet in zwölf süddeutschen Filialen digitale Pfandbons. Am Pfandautomaten können die Kunden einen Q