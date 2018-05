Soja-Initiative Lidl bringt Fleisch-Sortiment ohne Gentechnik in die Läden

Lidl bringt Fleisch-Sortiment ohne Gentechnik in die Läden

Die Ausweitung des gentechnikfreien Sortiments im Rahmen von Lidls Soja-Initiative wird nun auch in den Kühltheken für Fleischprodukte sichtbar. Der Discounter hat nun die ersten Artikel in die Regale gebracht. Derweil reklamiert Wettbewerber Netto das größte Angebot an gentechnikfreien Lebensmitteln für sich.

Lidl will die Anzahl der Lebensmittel ohne Gentechnik nach und