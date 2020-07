Sommer-Event Walmart macht Parkplätze zu Freiluftkinos

Die Parkplätze von 160 Walmart-Centern in den USA werden ab August in kontaktfreie Freiluftkinos umgewandelt. Der Einzelhandelsgigant will damit den Zuschauern ein Großereignis unter Einhaltung der Abstandsregeln ermöglichen.

Rechzeitig zum Nationalfeiertag am 4. Juli kündigte Walmart eine Partnerschaft mit Tribeca Enterprises an. Die in New York ansässige globale Medieng