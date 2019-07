Sortiment Aldi Süd listet veganen Burger ein

Der Veggi-Hype um pflanzliche Burger-Patties erreicht Aldi Süd. Der Händler nimmt einen veganen Burger als Eigenmarke in sein Sortiment auf. Der Hersteller der Fleischalternative ist ein bekannter Aldi-Lieferant.

Aldi Süd bringt ab dem 5. August dieses Jahres mit "The Wonder Burger" einen rein pflanzlichen Burger in den Verkauf. Das neue Produkt soll dauerhafter Teil des Sortiments w