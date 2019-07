Sortiment Lidl listet Veggie-Burger ein

Der Fleischlos-Hype führt zu einer weiteren Einlistung: Lidl bringt unter der Eigenmarke "Next Level Meat" vegane Burger-Patties in seine Filialen. Das Produkt wird dauerhaft in das Sortiment des Händlers aufgenommen.

Zum 1. August listet Lidl dauerhaft vegane Burger-Patties ein. Das Produkt erscheint deutschlandweit unter der Eigenmarke "Next Level Meat", teilte der Händler mit