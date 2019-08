Spanischer Discounter Carrefour eröffnet Supeco-Märkte in Frankreich

Carrefour eröffnet Supeco-Märkte in Frankreich

Der französische Handelskonzern Carrefour bringt seinen spanischen Discounter Supeco in sein Heimatland. Im September sollen zwei Märkte an der belgischen Grenze eröffnet werden. Der Discounter ist zuletzt aber auch in andere Länder expandiert.

Die Carrefour-Tochter Supeco kommt nach Frankreich: Übereinstimmenden ausländischen Medienberichten zufolge expandiert der fr