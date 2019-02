Sparprogramm HBC schließt Standorte in USA und Kanada

Der kanadische Warenhausbetreiber HBC setzt den Rotstift im Portfolio an: In Kanada sollen alle Geschäfte der Vertriebslinie Home Outfitters geschlossen werden. In den USA drohen dem Filialnetz des Designer-Outlets Saks Off 5th Einschnitte.

Hudson's Bay Company (HBC) will in Kanada die Geschäfte des Innenausstatters Home Outfitters schließen. Zugleich gab der kanadische Warenhausbet