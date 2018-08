Stationär Amazon scheint an Kinos interessiert

Amazon scheint an Kinos interessiert

Amazon könnte jetzt auch Kino-Betreiber werden: Laut eines Presseberichts führt der Online-Gigant derzeit Gespräche über den Kauf des US-Programmkinobetreibers Landmark.

Amazon findet nach der Übernahme des Lebensmittelhändlers Whole Foods im vergangenen Jahr und den eigenen Buchläden sowie dem kassenlosen Laden "Amazon Go" offenbar immer mehr Geschmack am statio