Stationäre Präsenz Amazon plant neue Whole-Foods-Läden

Der Online-Riese Amazon will die Präsenz von Whole Foods in den USA ausbauen. Laut einem Medienbericht schaut sich der Konzern dabei Flächen in Regionen an, in denen es bisher noch keine Filialen des Bio-Händlers gibt.

Offenbar will Amazon mit Whole Foods in neue Regionen in den USA vorstoßen. Dabei hat der Online-Riese offenbar Gegenden von Idaho, dem Süden Utahs und Wyom