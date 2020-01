Stationärer Handel Kleber heizt erneut Gerüchte um Amazon-Läden an

Kleber heizt erneut Gerüchte um Amazon-Läden an

Amazon liebäugelt offenbar nach wie vor mit dem stationären Handel in Deutschland. Landes-Chef Ralf Kleber hat erneut mit wagen Aussagen in dieser Hinsicht für Furore gesorgt. Konkreter äußerte er sich hingegen in Bezug auf eine Zusammenarbeit mit Verdi.

"Fakt ist: Wir wissen, dass Kunden offline einkaufen und dass sie Vielfalt mögen", sagt Amazon-Deutschlandch