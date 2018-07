Stationärer Handel Zalando öffnet bald Beauty-Shop

Ende nächste Woche ist es soweit: Der Online-Händler Zalando startet in Berlin seinen ersten stationären Laden für Kosmetikprodukte.

Dem Beauty-Online-Shop folgt der stationäre Laden: Zalando will am 28. Juli in Berlin seine "Beauty Station" eröffnen - den ersten stationären Kosmetikladen des Online-Händlers. In der Weinmeisterstraße in Berlin Mitte ste