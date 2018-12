Stationärgeschäft Zalando plant sechs neue Outlets

Der Online-Modehändler Zalando will seine stationäre Präsenz in Deutschland mit Outlet-Läden deutlich ausbauen: Das Netz von nun fünf Filialen soll in den kommenden zwei Jahren mehr als verdoppelt werden.

Lange war Zalando mit der Expansion von Outlet-Filialen zögerlich: Nachdem 2012 in Berlin der erste Shop für Einzelteile, Produkte aus der Vorsaison und Retouren