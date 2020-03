Statistisches Bundesamt Welche Warengruppen zuletzt die Einkaufskörbe dominierten

Erste Händler melden zwar eine leichte Entspannung, in der vergangenen Woche hielten die Vorratskäufe der Verbraucher jedoch zunächst weiter an. Neben dem Trockensortiment schiebt sich eine weitere Warengruppe in den Fokus der Einkäufer. Der Online-Handel profitiert derweil kaum von der Kaufwut.

Die Corona-Krise hat in Deutschland in den vergangenen Wochen die Nachfrage nac