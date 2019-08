Statt Einweg Netto verkauft Milch in Mehrweg-Flaschen

Netto verkauft Milch in Mehrweg-Flaschen

Der Discounter Netto verkauft die Frankenland Frische Landmilch sowie die Schwarzwaldmilch in Zukunft regional in Mehrweg-Glasflaschen. Grundsätzlich gilt es beim Discounter, den Verpackungsverbrauch zu minimieren oder verstärkt auf Mehrweg zu setzen.

Was früher üblich war, ist durch den Einweg-Milchkarton mehr in den Hintergrund geraten: Milch in der Glasflasche. Net