Streik in Leipzig Amazon-Mitarbeiter bis Heiligabend in Ausstand

Amazon-Mitarbeiter bis Heiligabend in Ausstand

Streik in Leipzig

Kurzfristig haben sich die Beschäftigten in Leipzig entschieden, die Streiks bis zum 24. Dezember fortzusetzen. Die Belastung für Mitarbeiter steige gerade zu dieser Zeit deutlich an. Amazon versichert indes, dass die Pakete dennoch pünktlich ankommen werden.

Der Streik bei Amazon in Leipzig geht bis Weihnachten weiter. Am Samstagmorgen gingen etwa 200 Mitarbeiter in den Au