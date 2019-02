Streit um Preiserhöhungen Warum Edeka als Ersatz für Heinz eine neue Ketchup-Marke aufbaut

Das Kräftemessen zwischen Weltkonzernen in Händen von Finanzinvestoren und deutschen Lebensmittelhändlern zwingt nun Marktführer Edeka zu einer neuen Strategie. Weil der Ketchup-Konzern Kraft Heinz den Marktführer nicht mehr beliefert, will dieser ein eigenes "Markenprodukt" namens "Papa Joe’s" in die Regale bringen.

Edeka bekommt keinen Ketchup und keine Grillsaucen