Studie zur Handelsgastronomie Hauptsache schnell, günstig und bequem

Beim zweiten Handelsgastronomie Kongress in Düsseldorf stellt das EHI Retail Institute erneut eine Studie zum Thema vor. Diesmal stehen in der Untersuchung "Der Konsument in der Handelsgastronomie 2019" in Zusammenarbeit mit der GfK der Verbraucher und seine Erfahrungen im Fokus. Ein zentrales Ergebnis: Die Händlergäste wünschen sich vielfältige Gastro-Angebote