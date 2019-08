TV-Sendung Netto will Höhle-der-Löwen-Produkte verkaufen

Netto will Höhle-der-Löwen-Produkte verkaufen

Netto Marken-Discount will auch in der neuen Staffel der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" wieder einige Produkte der Serie in seinen Märkten anbieten. Welche Artikel das sein werden, bleibt bis zur Ausstrahlung ein Geheimnis.

Es ist wieder soweit: "Die Höhle der Löwen" geht im September in die nächste Staffel. Die Edeka-Tochter Netto Marken-Discount hat sich dabe