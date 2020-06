Tankstellen-Geschäft Migros bringt neuen Shop im Mini-Format

Migros baut seine Kooperation mit Shell in der Schweiz aus. Dafür lanciert der Händler ein neues Kleinst-Vertriebsformat namens Mio.

Mit seinem Kleinflächen-Convenience-Format Migrolino ist Migros bereits an 60 Shell-Tankstellen in der Schweiz präsent. Nun bauen der Händler und der Mineralölkonzern ihre Kooperation aus. So hat Migrolino eigens für Shell ein