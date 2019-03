Tankstellenkonzept Aral und Rewe To go expandieren weiter

Aral und Rewe To go expandieren weiter

Der Tankstellenbetreiber Aral stellt im laufenden Jahr weitere Tankstellen-Shopgeschäfte auf Rewe To Go um. Damit steigt die Anzahl der Kombi-Standorte bundesweit auf mehr als 500 Stationen.

