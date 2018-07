Tarifstreit mit Amazon Verdi bilanziert hohe Streikbeteiligung am Prime Day

Rund 2400 Amazon-Mitarbeiter will die Gewerkschaft Verdi bundesweit während des Sonderverkaufstages Prime Day zum Streik mobilisiert haben. In zwei Versandzentren hätten deshalb sogar die Manager beim Packen der Pakete helfen müssen. In Leipzig wird auch am Mittwoch noch gestreikt.

