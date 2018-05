Test-Filiale mit Apotheker Douglas will medizinische Kosmetik verkaufen

Douglas will medizinische Kosmetik verkaufen

Im Zuge seiner Trading-up-Strategie bietet Douglas im Sommer in einer Filiale in Hamburg erstmals auch medizinische Kosmetikmarken an. Im Verkauf wird dort einem Pressebericht zufolge ein ausgebildeter Apotheker stehen.

Douglas rüstet im Premium-Segment auf: Im Zuge dessen wird der Parfümerie-Händler ab August ein neues Angebot mit medizinischen Kosmetikmarken testen. Dafür such