Tmall und Co. Lidl kappt Online-Geschäft in China

Lidl kappt Online-Geschäft in China

Tmall und Co.

Lidl bläst zum Rückzug aus dem Online-Geschäft in China. Während der Discounter den Verkauf über die dortigen Plattformen beendet, geht in Polen ein Online-Shop an den Start.

Anders als andere deutsche Händler sieht Lidl für den Online-Verkauf an chinesische Kunden offenbar keine große Perspektive. Wie das Unternehmen gegenüber der LZ bestätigt, h