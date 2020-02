Too Good To Go Real gibt 250.000 Lebensmittel-Tüten aus

Too Good To Go

Real ist nun der größte Partner der Initiative Too Good To Go und kündigt an, bis 2030 nur noch nachhaltige Produkte im Sortiment führen zu wollen. Wie dies im Zuge des anstehenden Verkaufs der Vertriebslinie umgesetzt werden soll, lässt das Unternehmen offen.

Während die Branche gespannt auf die Unterzeichnung des Kaufvertrags von Real wartet, gibt der SB-Warenhaus-