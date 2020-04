Transaktion Metro schließt Verkauf in China ab

Metro schließt Verkauf in China ab

Die Metro AG gibt das Closing ihres Deals in China bekannt. Die Mehrheit an Metro China hält nunmehr die chinesische Wurmei Technology Group. Mit dem Milliardenerlös wollen die Düsseldorfer ihr Wachstum als Großhändler in Europa ankurbeln.

Die Metro AG hat den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Metro China an die Wumei Technology Group abgeschlossen. Laut den Angaben hat