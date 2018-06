Transaktion Verkauf von Media-Saturn-Filialen in Russland kommt voran

Verkauf von Media-Saturn-Filialen in Russland kommt voran

Konzernmutter Ceconomy verhandelt in Russland über den Verkauf von Media-Saturn-Filialen an den Konkurrenten M.video. Im Gegenzug könnten die Ingolstädter einen Anteil von 15 Prozent am russischen Marktführer übernehmen.

Für den Elektronikhändler Media-Saturn kommt eine Lösung für sein schwieriges Russland-Geschäft in greifbare Nähe. Die Media-