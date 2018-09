Trend-Plattform Ebay geht mit Catch auf Käuferfang

Ebay schickt in Deutschland unter dem Namen Catch eine neue Online-Plattform an den Start. Das Shopping-Angebot richtet sich in erster Linie an junge, preisbewusste Käufer, die auf der Suche nach Trendprodukten sind.

"Young Value Shopper" sind die Zielgruppe für die neue Einkaufsplattform "Catch", mit der Online-Marktplatzbetreiber Ebay Spontankäufer mit Trendprodukten zu günsti